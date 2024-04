À quand la fin du froid ?

Sur le marché, il faisait un degré tôt ce mardi matin. Les tenues d'hiver sont ressorties des placards pour affronter le froid. Avec les températures basses de ces derniers jours, Rachel et son fils Gabriel ont adapté leur menu à la météo avec des plats réconfortants. Ils cherchent des légumes pour la soupe du jour. Dans ce café en terrasse, les commandes sont toutes les mêmes pour les clients ce mardi matin. "Des cafés, des chocolats, des thés, des infusions", nous a confié Fabrice Gérard, le gérant. Dans la région de Caen, où il a fait cinq degrés ce mardi matin, les livreurs de bois ont repris du service, jusqu'à cinq livraisons par jour. Quelques bûches dans le poêle pour réchauffer l'atmosphère dans cette maison. "La nuit, ça descend entre sept et cinq degrés si on ne chauffe pas", nous a expliqué son propriétaire. Et ce n'est pas fini, ce mercredi et toute la semaine, la fraîcheur devrait persister, les températures seront en dessous des moyennes de saison. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin, A. Coulon