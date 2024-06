À quand le soleil dans nos assiettes ?

Sur les marchés, on est loin de sentir le doux parfum de l'été. Certains fruits et légumes manquent. Des clients se demandent s'ils vont arriver. On ne trouve plus certains légumes d'hiver. Avec ce temps pluvieux, les gens en réclament encore. La production de ce maraîcher a pris du retard. Pas d'épinard, ni de petits-pois, alors que c'est de saison. Les carottes sont là, mais pas aussi grosses qu'attendu : "Les carottes, elles sont petites parce qu'il y a eu trop d'eau. Et puis les conditions plutôt froides font que la pousse ne se fait pas". C'est moins compliqué de trouver des fruits d'été. Beaucoup viennent de l'étranger, mais à quel prix ? Près de 8,90 euros le kilo de cerises. "C'est cher pour la saison bien sûr. Tout a augmenté de toute façon, alors on se résigne" ; "On aime bien manger autre chose aussi", lancent des clients. Ce restaurant est également obligé de s'adapter, notamment à cause des tarifs. Le beau temps pourrait endiguer cette hausse des prix. Bonne nouvelle, il devrait revenir en milieu de semaine prochaine. Plus de 20 degrés sont attendus sur la majeure partie de l'Hexagone. TF1 | Reportage I. Blonz, A. Crunchant