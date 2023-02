À quel âge est-on le plus heureux ?

Beaucoup diront qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mais si vous devez en choisir un, ce serait lequel ? "Pour moi, la trentaine, on commence à travailler et à avoir un peu d'argent" ; "Je dirai 20-25 ans, puisque c'est l'âge auquel ça commence vraiment" ; "Vers quinze ans, je pense, parce qu'on est plus innocent, et donc on apprécie peut-être plus les choses" ; témoignent des passants. À chaque génération sa petite idée. Selon une récente étude, la période la plus heureuse se situerait entre 30 et 34 ans. L'âge où l'on s'installe. Une autre évoque plutôt 32 ans, car les années apportent de l'expérience et du recul. Pour Najila, c'est une question d'état d'esprit. "C'est d'aimer les autres et de rendre service aux autres", lance-t-elle. La réponse pouvait également évoluer. Cécile, par exemple, nous répond 20 ans. Mais en creusant un peu plus, elle pense qu'on peut être heureux à tous les âges. Et si la clé pour être heureux était surtout de ne pas trop y réfléchir et de profiter de l'instant. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel