A quelles règles sanitaires les randonneurs doivent-ils se plier ?

Le port du masque est obligatoire depuis lundi, même pour les randonneurs. Ces derniers doivent le porter lorsqu'ils se rendent dans un refuge pour y passer la nuit ou pour acheter un casse-croûte. Et celui-ci n'est pas la seule condition pour séjourner dans de bonnes conditions sanitaires. En effet, les établissements ont aménagé leur espace pour faire respecter les gestes barrières.