A quelques jours de la rentrée, le collège ferme

Diane et ses copines ne s’attendaient pas à une telle nouvelle. Leur collège du Val-d'Ajol (Vosges) va rester fermé à la rentrée. Elles vont devoir faire 20 kilomètres aller-retour en montagne pour aller à l’école, à Plombières-les-Bains (Vosges). C’est le conseil général des Vosges qui a décidé de cette fermeture en urgence par obligation de sécurité, après la découverte de fissures dans certains planchers. Mais pour les parents, la sécurité des enfants est tout aussi menacée sur les routes. Pour de nombreux parents, cette fermeture aurait pu être évitée. Pour une mère de famille, il était "raisonnable et logique de faire ces analyses-là avant, d’anticiper et prévoir des travaux, quitte à fermer une partie du collège". Leur crainte est que la fermeture du collège ne soit définitive. Cela aura des conséquences pour la vie économique du Val-d'Ajol. La prochaine semaine risque d’être très animée dans la commune. Des discussions vont se poursuivre entres les habitants et les élus pour une autre rentrée scolaire. Tf1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse