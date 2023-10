À quelques mètres des baleines à bosse

C'est un déjeuner quelque peu insolite. Ici, tous les regards sont braqués vers l'océan. Face à eux, à quelques centaines de mètres des côtes réunionnaises, les baleines à bosse surgissent des océans. Un spectacle époustouflant visible depuis les quatre coins de l'île à toute heure de la journée. À quelques jours de la fin de la saison, les habitants profitent de chaque moment. Aux larges des côtes, ces visiteurs, eux, découvrent les cétacés pour la première fois. À bord, Jo le capitaine tient également à leur faire découvrir le chant des baleines. Cette année, les baleines à bosse sont nombreuses à être venues se reproduire et donner naissance à leurs baleineaux dans les eaux chaudes de la Réunion. Ces scientifiques en ont déjà dénombré plus de 500, un record. L'une des raisons : l'arrêt de la chasse établi dans les années 80 qui permet aujourd'hui aux populations de se reconstituer. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, l'équilibre de l'espèce reste fragile. Dans quelques jours, ces grandes migratrices retourneront en Antarctique, accompagnées cette fois-ci de leurs baleineaux pour leur premier grand voyage. TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila, M. Robert