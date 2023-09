Auvergne : à qui appartiennent les saphirs de la rivière ?

Un ruisseau à l’abri des regards, un gisement, concentré sur quelques kilomètres carrés, de milliers de pierres précieuses. Ce lieu de convoitise est source de tensions. Pour sa sécurité et celle des lieux, cet habitant a choisi de garder son anonymat. Sur ce qu’il estime être son terrain coule un cours d’eau des plus convoités. Deux habitants se font face et se partagent une partie de ce cours d’eau qui n’est pas sur le domaine public. Selon le Code de l’environnement, si une rivière passe au milieu de deux terrains privés, chacun possède la moitié du lit de la rivière, et donc les pierres qui pourraient s’y trouver. Il y a quelques mois, nous étions déjà venus filmer cette recherche de pierres précieuses. Depuis la découverte du filon, des orpailleurs ont investi les lieux jalousement gardés. Et devant son écran de télévision, une famille dit reconnaître son terrain. Ils en sont convaincus, ces saphirs leur sont volés. Ils estiment les préjudices à un million d’euros. Les orpailleurs mandatés par leurs voisins nient toute activité sur cette partie du cours d’eau. Le litige a été porté devant la Justice. Contactés, les mis en cause et leurs avocates n’ont pas souhaité s’exprimer, indiquant ne pas vouloir donner d’importance à de fausses accusations. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive