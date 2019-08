A qui profitent les chèques-vacances ?

Les chèques-vacances profitent aux fonctionnaires, aux salariés d'entreprises privées, mais également aux retraités ou aux familles modestes qui bénéficient d'aide sociale. Ces derniers les utilisent, car ils permettent notamment de faire des économies. Un salarié ne paiera donc qu'une partie des dépenses, puisque la moitié est prise en charge par sa société. Toutefois, les entreprises ne sont pas obligées d'en proposer. Et les chèques-vacances ne sont pas acceptés par tous les établissements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.