A qui s'adresser pour retirer un câble qui traverse sa propriété ? Le 13H à vos côtés

Si la ligne électrique sert à alimenter votre maison, il n'y a pas de problème. Cela veut dire qu'un ancien propriétaire de l'époque a donné son accord pour ce raccordement. Si vous, nouveau propriétaire, êtes gênés par ce câble et que vous souhaitez son déplacement, il faut contacter Enedis. Celle-ci va vous fournir un devis. Les travaux seront à votre charge. Si le câble n'alimente pas votre maison, il faut bien vérifier dans votre titre de propriété que figure une servitude. C'est le droit pour votre voisin de faire passer ce câble électrique au-dessus de chez vous. Si ce n'est pas le cas et que l'installation a moins de 30 ans, il faut discuter avec votre voisin et négocier ce droit de passage. Ce qui peut donner lieu à une indemnisation. Si la ligne n'alimente aucune maison, vérifiez dans votre titre de propriété. Lorsqu'aucune convention de servitude ou arrêté préfectoral n'est mentionné, vous êtes en droit de contester la présence de cette ligne au-dessus de votre terrain auprès du tribunal administratif. T. Coiffier