À quoi ressemble le confinement sur l'île de Porquerolles ?

Le confinement est parfaitement respecté sur l'île de Porquerolles, au large d'Hyères (Var). Il s'agit de l'une des îles d'Or où ses 400 habitants sont isolés et tiennent à le rester. L'ambiance paisible, presque inhabituelle quand les beaux jours sont là, invite à prendre le temps de jardiner. Loin de tout face à la Méditerranée, le confinement fait presque rêver sur cette île vidée de ses touristes.