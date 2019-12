À quoi ressemble l'hiver à Crest-Voland ?

Située à 1 300 mètres d'altitude, la station de ski de Crest-Voland est désormais plongé dans l'hiver. Un épais manteau blanc a recouvert les montagnes et les villages se retrouvent engourdis dans le froid. Mais malgré cela, c'est un endroit où l'hiver n'est pas si froid et où l'on ne se sent pas si seul. Et ce, grâce à l'ambiance particulièrement chaleureuse qui y règne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.