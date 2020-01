À quoi ressembleront les téléviseurs de demain ?

À Las Vegas, le plus grand salon mondial des technologies nouvelles présente des téléviseurs innovants qui s'inspirent entre autres de la téléphonie mobile. La flexibilité y est à la mode. Certains écrans sont pliables et enroulables, d'autres sont pivotables pour regarder les images à l'horizontale comme à la verticale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.