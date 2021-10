A quoi ressembleront nos sandwichs de demain ?

Baguette, salade et garnitures, nous connaissons tous le sandwich sous sa forme traditionnelle. Ce compagnon de la journée chronométrée change aujourd'hui de personnalité. Pain rond, rouge, noir, jaune et même au chanvre, le sandwich cherche à rester le complice de la pause déjeuner. Dans ce salon, 300 exposants rivalisent d'innovation pour répondre à l'appétit des Français. La tendance dominante cette année c'est le sandwich végétarien, avec pour les nostalgiques du steak saignant, une imitation viande à s'y tromper. "C'est vraiment le goût de viande. C'est bluffant", confie un amateur. Pour celui qui ne mangera jamais son sandwich sans garniture au fromage, il pourra le faire également à la mode végétarienne. Pour fabriquer ces fromages, ni chèvre ni vache n'ont donné leur lait. Ces nouvelles recettes ont été portées par la crise du Covid. Aujourd'hui, 60% des restaurateurs proposent de la vente à emporter et notamment des sandwichs. Des repas légers dont le souci actuel est de manger un peu moins mais surtout manger un peu mieux.