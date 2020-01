À quoi sert l’écobuage en Ariège ?

Des pompiers volontaires sont en pleine opération de brûlage dirigé dans la vallée de Bestiac (Ariège). Il s'agit de l'écobuage, une pratique qui vise à brûler les broussailles pendant l'hiver pour réduire les risques d'incendies au retour des beaux jours. L'occasion également de former les éleveurs de la région. Ces opérations vont durer jusqu'à la fin du mois de janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.