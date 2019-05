A quoi sert le Parlement européen ?

Les prochaines élections européennes se tiendront du 23 au 26 mai 2019 dans les Etats membres de l'UE. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas seront les premiers à voter. Ces neuvièmes scrutins ont pour but d'élire 751 députés pour un mandat de cinq ans. Ces eurodéputés auront pour mission d'adopter les textes qui s'appliquent aux 500 millions de citoyens. Ils se chargent également de voter le budget de l'Union européenne et de contrôler la Commission européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.