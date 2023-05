À quoi servent les derniers pigeons voyageurs ?

En tout, 3 000 pigeons de compétition s'envolent. Leur mission est de rentrer à leur colombier d'origine. Parmi ceux-là, 30 appartiennent à l'armée française. À l'arrivée, 200 kilomètres plus loin, il y a le lieutenant Sylvain. Il s'occupe du dernier colombier militaire français en région parisienne. Au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), ce petit-fils de colombophile s'occupe de 180 pigeons. Ce sont des animaux apprivoisés et dressés pour les conflits depuis plus de 150 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 30 000 oiseaux ont servi de messager. Le pigeon "Vaillant" a même une plaque commémorative à Verdun pour avoir envoyé le dernier message de la bataille. Leur mission ne s'arrêtait pas là, on les utilisait comme on utilise aujourd'hui un drone. C'était un moyen d'obtenir des informations sans mettre en danger les soldats. Remplacés par la technologie, aujourd'hui, les pigeons sont là pour perpétuer la tradition. Le lieutenant s'est battu pour s'en occuper. Son activité principale, les concours de pigeons voyageurs. Une fois par semaine, il les emmène à quelques dizaines de kilomètres du régiment pour les entraîner. TF1 | Reportage R. Rosso, V. Gauquelin, P. Lormant