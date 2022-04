À quoi va ressembler le successeur du Charles-de-Gaulle ?

Il y aura sûrement quelques changements d'ici la mise en service en 2038. Mais l'infographie donne vie de façon plausible au futur fleuron de la Marine nationale. Encore à l'étude, le porte-avion nouvelle génération fera 305 mètres de long, 80 de large, et déplacera 75 000 tonnes à pleine charge. Le Charles-de-Gaulle, 42 000 tonnes, à gauche sur l'écran, est surclassé en tout par le futur navire, lui aussi à propulsion nucléaire au milieu. Même si le successeur reste à son tour plus modeste que l'alter ego américain, le Gerald R. Ford, et ses 100 000 tonnes environ. Si l'Hexagone monte en gamme, c'est avant tout pour anticiper l'arrivée après 2040 du programme remplaçant le Rafale, le SCAF. L'autre innovation majeure achetée aux Américains : les catapultes et les brins d'arrêts. Les câbles pour l'appontage des avions ne sont plus à vapeur, mais électromagnétique. C'est une énergie, capable de déployer des appareils de 40 tonnes contre 25 actuellement. À part la France et les Etats-Unis, aucun pays n'est capable d'exploiter ces bâtiments très complexes. TF1 | Reportage O. Santicchi, F. Der Stepanian