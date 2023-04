À Rambervillers, une famille et les habitants bouleversés

La famille de la petite Rose a accepté que nous diffusions sa photo pour lui rendre hommage. Le corps de la fillette de cinq ans a été retrouvé mardi en fin d’après-midi derrière cette porte. Il y a moins de 200 mètres entre le lieu du crime et le domicile des parents de Rose. Ils ont bien voulu nous parler. Bianca et Bodgan sont anéantis. Un adolescent de quinze ans est pour l’instant le principal suspect. Toujours présumé innocent, il est actuellement en garde à vue. À Rambervillers, 5 000 habitants, les voisins sont aussi bouleversés. "C’était une petite fille de cinq ans… C’est lamentable, pour la pauvre gamine, puis pour la famille. C’est choquant", exprime l’un d’entre eux. Les parents de Rose avaient signalé la disparition de leur fille mardi en début d’après-midi. Après de rapides recherches, la gendarmerie et la police municipale ont trouvé son corps. Les circonstances de sa mort et le profil du présumé meurtrier sont encore à découvrir. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly