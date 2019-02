A la recontre de Jean-Louis Vidalon et Claire Bourg, les chanteurs préférés des Loudenviellois

Jean-Louis Vidalon et Claire Bourg sont originaires de Loudenvielle. Ces montagnards ont commencé très jeunes leur carrière d'artiste en tant que chanteur et compositeur. Leur mélodie a conquis toute une génération. Ces montagnards ont même écrit des chansons pour presque tous les patrimoines de Loudenvielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.