A la rencontre des agricultrices des Cévennes

Dans les Cévennes, des femmes sont les ambassadrices des produits du terroir. Nathalie Perier confectionne des écharpes et des pulls, produits de la laine de ses chèvres Angora. Viviane Forestier est productrice de châtaignes. Loin de se décourager, elle est épaulée par sa famille et des amis. Quant à Chantal Jean, elle s'est engagée dans l'apiculture traditionnelle en élevant des abeilles dans des troncs de châtaigniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.