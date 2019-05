À la rencontre d'Yvonne Daniel, une passionnée de la broderie

Dans la matinée du 13 mai 2019, 140 artisans ont reçu leurs médailles des meilleurs ouvriers du pays. Parmi les lauréats figure Yvonne Daniel, une Bretonne de 86 ans qui a fait de la broderie sa passion. Depuis sa retraite dans les années 90, cette brodeuse n'a jamais cessé d'exercer son métier et d'apprendre de nouveaux points. Elle a appris les techniques dans les ateliers du brodeur Pascal Jaouen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.