À la rencontre de Caroline Dufau, une amoureuse de la langue occitane

À Salies-de-Béarn, on parle et on chante en occitan comme on respire. Caroline Dufau, qui en est originaire, est une vraie passionnée de la langue. Pour elle, la pratiquer au quotidien est une forme de militantisme. Avec deux amies, elle a fondé le groupe musical "Cocanha" qui met en avant la culture occitane. Le trio puise son inspiration dans les répertoires traditionnels et chacune de ses chansons raconte une histoire.