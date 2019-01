À la rencontre de Céline Delhalle à Molène

Arrivée presque comme une fleur à Molène, Céline Delhalle s'est installée sur l'île il y a trois ans et a repris un tabac-presse. La jeune femme de 34 ans emprunte chaque matin le même itinéraire en commençant par la réception au bateau des marchandises les plus attendues. Au fil des ans, sa boutique est devenue multiservices. De quoi dépanner une population éloignée des villes et des commodités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.