A la rencontre de ces collectionneurs d'objets "Stars Wars"

Gérard Thuault collectionne des pièces et des figurines retraçant l'univers de la saga "La Guerre des Étoiles". A 44 ans, il cultive cette passion depuis son enfance. Un amour dévorant qui lui aurait coûté plus de 80 000 euros. Dylan Leplanquais, 26 ans, partage cette passion. Il dispose aujourd'hui de 1 300 miniatures.