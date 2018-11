À la rencontre de Dany Facqueur, un habitué des bistrots

À Saint-Omer, Dany Facqueur, un senior très attaché à "ses cafés" nous fait découvrir son univers. Devenu une figure locale, il fréquente tous les bistrots de la commune. Marqué par l'ambiance du bistrot familial depuis son enfance, il aime retrouver ses souvenirs au milieu des bruits de verre autour du bar et des discussions entre copains. Il aime aussi noter les petites anecdotes qui ponctuent ses soirées entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.