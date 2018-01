À la rencontre de Denis Bauquier, un peintre passionné

Denis Bauquier, peintre franc-comtois, aime s'évader en pleine campagne. Amoureux des saisons, il peint la vie quotidienne des environnements ruraux depuis plus de 30 ans. Chaque année, il dessine 50 tableaux avec des scènes colorées, mêlées de nostalgies. À travers ses créations, le peintre raconte une partie de l'histoire de sa région natale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.