À la rencontre de Gilbert Ovtcharenko, l'un des derniers formiers du pays

La ville de Roanne, dans la Loire, abrite l'un des deux formiers du pays. Ce métier consiste à concevoir des moules en bois pour les créateurs de chapeaux. Gilbert Ovtcharenko utilise du bois de tilleul pour fabriquer ses moules si singulières, car cette matière ne réagit ni à l'humidité ni à la chaleur. Il utilise également différents outils de précision ainsi que son savoir-faire et son sens du détail pour réaliser des objets uniques.