À la rencontre de Jean-Luc, un moniteur de ski en Savoie

Jean-Luc partage depuis plus de 40 ans son enthousiasme à la montagne. Il est né à la Rosière en même temps qu'est née la station de sports d'hiver. Sa passion est de faire la trace sur glace et de faire découvrir toute la beauté de son environnement. Celui-ci a également la capacité de soumettre à ses clients des glissades improbables.