A la rencontre de Laurent Duchêne, Meilleur ouvrier de France 1993

Laurent Duchêne a obtenu le titre de Meilleur ouvrier de France en 1993. En participant au concours, il a voulu évaluer son niveau et son savoir-faire. Depuis, il a ouvert deux boutiques à Paris et se consacre sans relâche à son artisanat. A chaque fois qu'il se lance dans une création, Laurent cherche à obtenir l'harmonie des goûts et leur mis en valeur.