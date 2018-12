A la rencontre de Marc Dandoy, un passionné de jouets anciens

Marc Dandoy est un grand passionné de jouets anciens. C'est dans son ancienne charcuterie qu'il collectionne ses jouets. Parmi ses dernières trouvailles, un camion en tôle des années 60. Marc Dandoy s'adonne à sa passion depuis qu'il est à la retraite. Ce collectionneur de jouets anciens ne vend rien. Il achète, répare, déniche et surtout partage sa vitrine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.