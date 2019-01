A la rencontre de Nadine, une retraitée originaire de La Boissière

Dans le temps, Nadine était Atsem, une présence indispensable auprès des enseignants et élèves de maternelle de La Boissière, dans l'Hérault. Elle a vécu avec son mari en région parisienne pendant quinze ans pour n'y revenir qu'en 1985. Impossible pour elle de trouver du travail pendant cette période. Cette désormais retraitée nous raconte son histoire et quelques anecdotes autour de sa commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.