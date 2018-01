À la rencontre de Pierre Cardin, un couturier hors pair

À 95 ans, Pierre Cardin reste un travailleur acharné et supervise tous les jours le travail de ses équipes. Sa créativité est restée intacte depuis ses débuts en tant qu'apprenti en 1936. Petit immigré italien, il a travaillé dès l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, ce couturier hors pair fait vivre près de 200 000 personnes dans le monde entier et a donné son nom à plus de 700 produits. Jean-Pascal Hesse, un de ses assistants, vient de lui consacrer un livre qui retrace son parcours exceptionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.