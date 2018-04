A la rencontre de "La Poulido de Gèmo", un groupe de danses provençales

"La Poulido de Gèmo" est un groupe folklorique de Gémenos. Pratiquant toutes les danses provençales, il répète plusieurs heures chaque semaine. Pour ses membres, danser comme les anciens est une manière de rendre hommage à toute la culture de leur région. Musiques et instruments traditionnels rythment chacune des représentations de la troupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.