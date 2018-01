À la rencontre de Roland, un collectionneur de flippers

Roland est devenu un collectionneur de flippers au début des années 2000. Il possède aujourd'hui plus de 40 modèles y compris le tout premier sur lequel il a joué adolescent. D'ailleurs, ce dernier a été le premier de sa collection. Ses modèles favoris sont les flippers mécaniques des années 60 et 70. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.