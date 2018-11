À la rencontre du dernier gantier de Grenoble

Le chant des ciseaux et le froissement des peaux résonnaient, il y a un siècle, aux quatre coins de la ville de Grenoble. Depuis le Moyen Âge, le métier de gantier est une très vieille tradition dans le département de l'Isère. Ce savoir-faire s'exportait dans le monde entier au XIXème siècle. Aujourd'hui, Jean Strazzeri est son seul et unique héritier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.