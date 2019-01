A la rencontre du dernier osiériculteur de la Haute-Vienne

Issu du saule, l'osier se ramasse exclusivement au mois de janvier. Emmanuel Puybonnieux, le dernier osiériculteur de la Haute-Vienne, adapte cette matière première à tous les imaginaires. Il a obtenu le premier prix au Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Muni d'un sécateur sur-mesure, il doit récolter le plus possible d'osier sur un hectare en quatre semaines. Les plus branchus seront utilisés pour les espaces verts, tandis que les plus jolis serviront à confectionner des paniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.