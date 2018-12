À la rencontre des ostréiculteurs de Leucate

La période la plus importante de l'année pour un ostréiculteur se trouve à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année. Des milliers de tonnes d'huîtres vont se vendre durant ces moments de réjouissance. Sur l'étang de Leucate, dans le département de l'Aude, les cabanes à coquillages sont obligées de recruter des saisonniers pour satisfaire les commandes des clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.