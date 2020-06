À Roubaix, des soignants aimeraient enfin être entendus

Face au manque de moyens, l'hôpital public est en crise depuis plus d'un an et les grèves se multiplient. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la situation s'est aggravée alors que les soignants ont continué à être en première ligne face à l'épidémie. À Roubaix, tous veulent plus de reconnaissance et estiment que les primes ne sont pas une solution sur le long terme. Ils espèrent également que les choses vont changer après cette crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.