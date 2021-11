A Rouen, la métropole paye le covoiturage à votre place

Pour trois collègues professeurs, c'est devenu une habitude. Tous les matins depuis septembre, elles se rendent à leur collège en faisant du covoiturage. Et comme à chaque déplacement, Lucile et Maude, les deux passagères, ne vont rien dépenser. La métropole de Rouen paye le trajet à leur place. Il leur suffit de réserver le voyage sur une application. "Quand on passe de 80 euros à zéro euro, le choix est vite fait", confie l'une d'entre elles. Pour un trajet de 20 minutes, Méline Devaux-Fleutry, la conductrice, touche deux euros par passager. Elle a fait ses comptes : "j'ai une cinquantaine d'euros par mois et ça représente à peu près un plein d'essence". Encourager le covoiturage dans Rouen et ses environs, c'est l'objectif de la métropole. Mais encore faut-il que les habitants soient au courant de ce dispositif. "Je ne connaissais pas du tout cette application, ce système", lance une automobiliste. "C'est bon à savoir", rajoute un autre. Après un an d'existence, 5 000 habitants ont utilisé ce mode de transport. Insuffisant pour la métropole qui a dépensé 10 000 euros. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Poizeuil, O. Cresta