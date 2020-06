À Roussillon, la poterie ancestrale de Jean-Jacques Dubernard à vendre

À Roussillon (Isère), Jean-Jacques Dubernard travaille une richesse locale de la vallée du Rhône. L'artisan potier occupe les derniers des 41 ateliers de terre cuite installés autrefois sur la commune. Après y avoir fait toute sa carrière, il souhaite prendre sa retraite à 64 ans au mois d'octobre, et cherche ainsi un repreneur. Construite il y a plus de 150 ans, la fabrique est labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.