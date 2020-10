A Saint-Etienne, une soirée étudiante dégénère en possible cluster

A Saint-Etienne (Loire), le procureur estime qu'une fête étudiante semble avoir dégénéré et s'est transformée en catastrophe sanitaire. En effet, 150 jeunes sans masques se sont entassés pour un anniversaire dans un appartement de 60 m² le 1er octobre. En conséquence, seize cas de Covid ont été identifiés et une école de commerce a dû être fermée. Une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.