A Saint-Jean-de-Luz, le choc et l'incompréhension

Ce jeudi matin, devant le lycée Saint-Thomas-d’Aquin, on peut observer des visages fermés ainsi qu'une ambiance pesante. Celui des élèves et des parents. Plusieurs d'entre eux sont venus avec des fleurs pour rendre hommage à Agnès Lassalle, une professeure d'espagnol tuée hier, mercredi. Encore sous le choc, la fille de François garde ses mots pour ses camarades et tous témoigne de la forte solidarité qui s'est créée lors de la douleur. Près de dix ans ont passé depuis la dernière leçon de Charlotte, une des élèves d'Agnès Lassalle, et elle garde le souvenir d'une professeure qui révélait le meilleur de chacun d'eux. À Saint-Jean-de-Luz, à la Une de la presse locale, on retiendra un seul mot : l'effroi. Mercredi soir, au pied de l'immeuble où vivait Agnès et son compagnon, ses voisins tenaient à partager un souvenir de cette voisine discrète, très appréciée. Quant au lycée Saint-Thomas-d’Aquin, une cellule psychologique reste ouverte. Devant le portail, des passants continuent encore de se recueillir. TF1 | Reportage I. Bornacin, B. Rey