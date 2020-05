À Saint-Jean-de-Luz, on profite des rues et de la plage

Les habitants de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) reprennent peu à peu leurs marques. Avec la douceur et les magasins qui ont rouvert, on a comme une envie de flâner dans les rues de la ville. Du côté de la plage, l'eau est très bonne. Beaucoup en profitent pour prendre un bol d'air bien frais et se baigner. Samedi, ce sera jour de pluie au Pays basque, mais le soleil sera de retour dès dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.