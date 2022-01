À Saint-Malo, elle joue 80 centimes… et décroche le jackpot

Imaginez miser 80 centimes et remporter 209 000 euros. Ce jackpot a été remporté au casino de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le premier jour de l’année 2022. "Elle était venue visiter sa maman pour les fêtes. Elles ont fait une sortie pour le 1er janvier. Elle est complètement néophyte, donc ce n'est pas une personne qui est habituée à jouer aux machines à sous", explique le DG de l’établissement. Un coup de chance dont rêveraient bien les clients ce lundi matin. En moyenne, ici, les joueurs dépensent 50 euros sur les jeux d'argent. "Une question de hasard pur, il n'y a pas un jour où l'on gagne plus pas un jour où l'on gagne moins, c'est comme ça (…) On est tous égaux devant ce hasard", rajoute le directeur. Une belle somme pour bien commencer cette année. Et vous, qu'en feriez-vous ? Pour ceux que nous avons croisés : "Voyage dans un premier temps, et ensuite, j'en ferai profiter ma famille" ; "On en donne aux enfants, aux petits-enfants, ceux qui en ont besoin" ; "J'arrêterais de travailler et je partirai loin" ; "Une petite maison à Saint-Malo, ça me ferait plaisir". Cette gagnante, restée anonyme, elle, aura le choix. L'année 2022 lui sourit déjà. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel