A Saint-Martin-de-Boubaux, la châtaigne se cuisine en soupe

Pour les Cévenols, la châtaigne est à la fois un plaisir gustatif et un patrimoine culinaire. En automne, ils en ramassent des kilos en guise de provision pour l'hiver. Ce fruit savoureux servira d'ingrédient principal à une soupe nourrissante et conviviale. Cathy Araguas, gérant d'un gîte en Lozère, aime partager les spécialités culinaires de sa région. Elle nous livre la recette de la soupe traditionnelle à la châtaigne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.