À Saint-Nazaire, les premières éoliennes en pleine mer

La première éolienne en mer du pays est sur le point d'être terminée. Le chantier dure depuis plus d'un an et demi. Au port du Croisic ce mardi matin, les pêcheurs tentent de s'adapter. Ces deux frères pêchent en mer depuis 30 ans, à 200 mètres de la toute première éolienne. "On subit finalement. Même si on dit non, ça se fera quand même. Après l'énergie, tout le monde en veut. Moi ce que je vois, c'est par rapport à notre travail à nous. Ça complique beaucoup les choses", affirme Dominique Hervy, pêcheur de crustacés au Croisic. Le projet est en concertation depuis quinze ans. Contrairement à celui en baie de Saint-Brieuc, le climat est plus apaisé entre le constructeur EDF et les pêcheurs. Mais les poissons et crustacés retourneront-ils à l'intérieur du parc éolien ? Impossible de le savoir avant la fin des constructions des 80 éoliennes, fin 2022. À la fin de l'année, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire permettra de couvrir 20% de la consommation électrique du département de la Loire-Atlantique. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche