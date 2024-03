À Saintes, le quotidien les pieds dans l'eau

Les rues de Saintes sont inondées encore une fois. C'est la troisième fois en l'espace d'à peine six mois. Depuis le mois d'octobre, les épisodes pluvieux se multiplient. L'eau ne parvient pas à s'évacuer, tant les sols en sont gorgés. Pas le choix pour cet employé municipal, les madriers doivent être rehaussés. Cette habitante du quartier a été inondée en décembre. Deux mois après, l'assurance ne suit toujours pas. "On a réussi à trouver un logement dans l'urgence, dans lequel, du coup, on est, mais qu'aujourd'hui les assurances ne prennent pas en charge", témoigne Brigitte Bouzoubaa, habitante de Saintes. L'inquiétude grandit, car la maison pourrait être saccagée une nouvelle fois. Il y a urgence dans la maison voisine. La chaudière au fioul risque d'être noyée. Les bottes sont obligatoires pour le plombier qui vient réparer. La Charente continue de monter. Le niveau de la crue pourrait dépasser celui de novembre dernier. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Brousseau