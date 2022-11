À Schiltigheim, des fermetures au goût amer

Ici, on fabrique de la bière depuis 1863. Aussi appelée brasserie de l'Espérance, elle porte aujourd'hui bien mal son nom. Ce mardi matin, les salariés débrayent devant leur usine. Ils se disent être surpris, mais pas découragés. La fermeture est programmée dans trois ans, mais des reclassements pour les 220 emplois concernés seront proposés par la direction du groupe. La ville de Schiltigheim (Bas-Rhin) est connue comme la cité brassicole française. Il y a quelques années encore, la commune comptait près d'une dizaine de ces cathédrales de la bière. Alors la fermeture de la dernière est mal vécue sur les lieux. Il y a quelques années, la brasserie Fischer a aussi fermé. Le site sera occupé par des logements et un cinéma. Sur les douze hectares à Heineken, la maire de Schiltigheim ne veut pas de projets immobiliers. En effet, elle veut des emplois. Sur place, le débrayage se poursuivra toute la journée. Une rencontre entre les salariés et les élus est prévue ce mardi après-midi. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings