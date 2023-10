À Sdérot, les habitants vivent dans la peur

Nous entrons dans la ville de Sdérot, qui touche la bande de Gaza. Dans ses rues désertes, nous croisons ce groupe de soldats à l'affût. Car des combattants palestiniens sont toujours dans la ville. A quelques mètres de là, un jeune homme nous invite à monter chez lui. C'est la première fois qu'il ouvre sa porte depuis samedi matin. La sirène retentit, quinze secondes seulement pour rejoindre son abri : "tout va bien, c'est une alerte rouge pour les missiles". Le jeune homme passe ses journées ici à ruminer contre le gouvernement et l'armée israélienne : "ils mettent nos vies en danger, ils étaient déployés au mauvais endroit et ils auraient pu sauver des vies ici". Dans ce quartier de Sdérot, une roquette s'est abattue sur cette maison. Hormis ces brigades de volontaires et les ambulanciers, nul ne s'aventure dans les rues. Les habitants sont sommés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Maillard