A Deux-Sèvres, la belote est le rituel hebdomadaire des sœurs Morin

À Moncoutant, les quatre sœurs Morin se retrouvent dans leur maison natale pour jouer à la belote. Aussi coquines que coquettes, elles se racontent des souvenirs. Trois d'entre elles ont perdu leurs maris mais elles savent profiter de cette alerte et longue retraite qui les a réuni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.